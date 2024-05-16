В Челябинской области названы самые активные территории по благоустройству

В голосовании приняли участие 620 тысяч жителей

В Челябинской области названы самые активные территории, жители которых принимали участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». Всего в голосовании приняли участие 620 тысяч жителей, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

Наибольшую активность в голосовании проявили жители Кизильского района — 10,3 тысячи человек (63,4%), Чебаркульского (58,3%), Нагайбакского (46,5%). В Челябинском городском округе проголосовало 135 тысяч человек, что составляет 21,5% от общего числа голосов.

«В этом году на реализацию проекта по благоустройству из федерального бюджета для Челябинской области выделены средства в размере 1 миллиарда 65,7 миллиона рублей, которые планируется направить на благоустройство 128 общественных и 48 дворовых территорий», — уточнили в КСП.

По данным на 22 апреля, в регионе законтрактованы работы по всем планируемым объектам. В настоящее время ведутся работы по 62 общественным (48,4% от плана) и 12 дворовым (25%) территориям.

Отметим, что на прошлой неделе президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в котором сохранен ориентир на создание комфортной и безопасной среды для жизни.