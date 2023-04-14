В Челябинской области названы лучшие педагоги допобразования

В Магнитогорске подвели итоги регионального конкурса «Сердце отдаю детям»

В Магнитогорске подвели итоги областного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», сообщает в пятницу, 14 апреля, пресс-служба Минобра Челябинской области.

За звание победителей в шести номинациях боролся 41 человек. Диплом победителя получили:— Евгений Смакота, педагог художественной направленности школы № 1 села Миасского;

— Антон Шайнуров, педагог гуманитарной направленности средней школы поселка Есаульского;

— Оксана Жирякова, педагог по туризму и краеведению челябинского дома детской культуры «Ровесник»;

— Елена Жукова, педагог естественно-научной направленности Детского экологического центра в Челябинске;

— Евгений Елагин, тренер по баскетболу Дворца пионеров и школьников имени Крупской в Челябинске;

— Никита Закрева, преподаватель робототехники Дворца пионеров и школьников имени Крупской в Челябинске.

Победители конкурса получили почетные грамоты министерства образования и науки Челябинской области, премии и в подарок от ММК — ноутбуки.