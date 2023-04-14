За звание победителей в шести номинациях боролся 41 человек. Диплом победителя получили:
— Евгений Смакота, педагог художественной направленности школы № 1 села Миасского;
— Антон Шайнуров, педагог гуманитарной направленности средней школы поселка Есаульского;
— Оксана Жирякова, педагог по туризму и краеведению челябинского дома детской культуры «Ровесник»;
— Елена Жукова, педагог естественно-научной направленности Детского экологического центра в Челябинске;
— Евгений Елагин, тренер по баскетболу Дворца пионеров и школьников имени Крупской в Челябинске;
— Никита Закрева, преподаватель робототехники Дворца пионеров и школьников имени Крупской в Челябинске.
Победители конкурса получили почетные грамоты министерства образования и науки Челябинской области, премии и в подарок от ММК — ноутбуки.