В Челябинской области названы лидеры и аутсайдеры по темпам вакцинации

Опережают других по темпам вакцинации Магнитогорск и Кыштым

Лидерами по количеству привитых жителей стали Магнитогорск и Кыштым. Об этом, выступая на брифинге по профилактике коронавирусной инфекции, заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.



«В Зеленую зону подтянулись Южноуральск, Долгодеревенское и Уйское. Всегда хорошо шла Сатка. Челябинск подтягивается. В основном все молодцы, но есть и аутсайдеры», — поделилась Ирина Гехт.

Также вице-губернатор отметила, что Челябинская область в целом сохраняет высокие позиции в общем рейтинге.

«Мы занимаем 20 место из 85 субъектов по темпам вакцинации. Везде разное количество жителей. В явных лидерах вакцинации, например Чукотка. Здесь, можно сказать, идет здоровая конкуренция, но у Челябинской области хорошие результаты»,— рассказала заместитель губернатора.

На нижних позициях рейтинга остаются Троицк, Миасс, Златоуст, Еманжелинск, Бреды, Катав-Ивановск и Аргаяш, там жители вакцинировались менее активно.