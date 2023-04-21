В Челябинской области назвали вокзал с самым популярным бесплатным вайфаем

Спойлер: он находится не в областном центре

Железнодорожники Южного Урала решили проверить, на каком вокзале пассажиры активнее всего пользуются вайфаем. Лидером по объему трафика оказалась станция в Златоусте, где с начала года было скачано более 3,6 тыс. гигабайт информации. Об этом сообщила пресс-служба ЮУЖД.

Челябинский вокзал — лишь на втором месте. Там за три месяца пользователи скачали более 2,8 тыс. гигабайт данных.

С начала 2023 года к услуге бесплатного доступа в интернет были подключены девять вокзалов ЮУЖД в Курганской, Оренбургской и Челябинской областях. В том числе на станциях Бердяуш, Вязовая и Кропачево. В настоящее время услуга доступна на 18 вокзалах Южно-Уральской магистрали.