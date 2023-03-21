В Челябинской области назвали станцию связи в честь 10-летия падения метеорита

Объект находится в деревне Запивалово Чебаркульского района

Базовая станция связи «Ростелекома» в Чебаркульском районе названа в честь 10-летия падения метеорита. Вышка была построена провайдером досрочно в рамках второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства, и теперь около 200 жителей деревни Запивалово смогут пользоваться качественным интернетом и телефонной связью стандартов LTE/4G. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«Жители Запивалово активно добивались того, чтобы деревня попала в список малых населенных пунктов, где появился бы высокоскоростной интернет. Участвовали в онлайн-голосовании на портале Госуслуг, которое проводило Минцифры России, подключали руководство и депутатский корпус района. Благодаря совместной работе южноуральцев, правительства региона и операторов связи нам удается достигать положений указа президента России о подключении 95% домохозяйств к Сети интернет. Позиция губернатора − шаг за шагом закрывать белые телекоммуникационные пятна на карте нашей области», — пояснил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов отметил, что в 2023 году провайдер обеспечит связью 70 малых населенных пунктов региона. Для этого проложат порядка 450 км линий связи.