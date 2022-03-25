В Челябинской области назвали сроки начала весенней охоты

На юге региона он стартует уже 8 апреля

Министерством природных ресурсов и экологии РФ согласованы сроки охоты в Челябинской области. Весенняя охота в южных районах области (Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском, Чесменском) начинается с 8 апреля — на самцов тетерева, с 9 апреля — на селезней, уток и на гусей, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

В центральных районах: на территориях Аргаяшского, Еманжелинского, Еткульского, Коркинского, Красноармейского, Кунашакского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского районов, а также Копейского, Чебаркульского, Южноуральского городских округов охота на самцов тетерева и глухаря открывается с 15 апреля. На селезней, уток и на гусей (белолобого, гуменника) — с 16 апреля.

В северных районах: на территориях Ашинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского, Саткинского районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского, Карабашского, Кыштымского, Миасского, Снежинского, Усть-Катавского городских округов весенняя охота на селезней открывается с 23 апреля, охота на самцов тетерева и глухаря, вальдшнепа на вечерней тяге — с 24 апреля.

«Каждый вид охоты продлится 10 календарных дней, при этом охотиться на селезней с живой подсадной уткой можно будет во всех охотничьих угодьях области с 9 апреля в течение 30 календарных дней», — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Охота в закрепленных охотничьих угодьях осуществляется при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки. В общедоступных охотничьих угодьях охота проводится только при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов.