В Челябинской области назвали самые популярные проекты у челябинской молодежи

Ребята лучше других осведомлены о программе «Пушкинская карта»

В России в последние годы активно идет развитие детского и молодежного движения. Государственные идеи и проекты работают в онлайн- и офлайн-сферах. В Центре общественного мониторинга и проектов Челябинской области выяснили, какие активности предпочитают молодые южноуральцы и о каких проектах они осведомлены лучше других. Оказалось, что молодые жители региона хорошо знают о программе «Пушкинская карта», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Вторую позицию по узнаваемости занимает «Движение первых», а замыкает тройку лидеров платформа «Россия — страна возможностей». Больше всего информированы учащиеся в возрасте 14-17 лет.

«Ключевой источник информации о молодежных организациях и мероприятиях — интернет. При этом о „Пушкинской карте“ молодые люди чаще узнают от друзей и родных, о проекте „Россия — страна возможностей“ — по телевизору, о Движении первых — в своих учебных заведениях, а о проекте „Больше, чем путешествие“ — на работе», — рассказывают социологи после обработки опросных анкет.

На Южном Урале молодежь активно участвует в разнообразных мероприятиях — от небольших мастер-классов до масштабных фестивалей. Буквально вчера закончился II Детский Экологический форум, который собрал на себе более 3,5 тысяч школьников со всей России.

Социологи рассказали, чем интересуется молодежь. Для 30% опрошенных интересными становятся общественные и культурные мероприятия до 30 человек, к ним относят круглые столы и мастер-классы. 26% любят ходить на концерты и спектакли, а оставшиеся 13% выбирают массовые фестивали с участием 1000 и более человек.

Причем, посещая эти мероприятия, 60,9% респондентов ищут положительные эмоции, 54,2% идут за новыми знаниями, 51,8% хотят общаться, 41,5% заводить новые знакомства, а 32,2% хотят сменить привычную обстановку.