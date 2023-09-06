В последний месяц лета на Южном Урале появились на свет 3037 детей. Чаще всего мамы называли своих крох Александрами и Софиями, рассказали в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.
В августе в Челябинской области родились 1569 мальчиков и 1468 девочек.
«В области больше всего регистраций новорожденных было в отделах ЗАГС: Правобережного района города Магнитогорска — 233 малыша, а так же Миасса и Копейска — по 115 малышей», — добавили в региональном ЗАГСе.
Самыми распространенными именами среди девочек были София (78), Виктория (54) и Ева (50). А среди мальчиков — Александр (80), Михаил (67) и Лев (67). Реже всего детей называли именами Роберт и Лия.
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