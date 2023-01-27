В Челябинской области назвали самые ожидаемые дорожные объекты 2022 года

Речь идет о мостах и дорогах, над которыми работали в прошлом году

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области рассказали о самым долгожданных дорожных объектах по национальному проекту. В список лидеров нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» попали путепровод, мост и дороги в новых микрорайонах Челябинска. В ведомстве отметили, что добавили к этому списку объекты, которые являются важными для туризма или социально значимыми.

В прошлом году состоялось долгожданное открытие путепровода на улице 9 Мая в Магнитогорске. Он соединил пять поселков на левом берегу города, где в общей сложности проживают почти 10 тысяч человек, с правым берегом. Также этот объект позволяет выехать из города металлургов, минуя центр города. Открытие состоялось при участии губернатора Алексея Текслера.

Большое «дорожное» событие было в августе 2022 года в Челябинске, когда после масштабной реконструкции открыли Ленинградский мост: автомобилисты сейчас могут перемещаться по шестиполосной дороге. По обеим сторонам дороги обустроили широкие тротуары, установили остановки и подключили светодиодное освещение. Обновили и расположенный рядом памятный монумент с барельефом Медного всадника.

Кроме того, до осени этого года будут продолжаться начатые в 2022 году работы по строительству дороги в Чурилово. Первый участок на улице 2-й Эльтонской уже отремонтирован, а всего дорожникам предстоит обустроить проезжую часть шириной в семь с половиной метров и протяженностью почти в километр (от улицы Трашутина до берега Первого озера). С каждой стороны новой дороги предусмотрены велодорожки и тротуары.

Что касается дорог, способствующих развитию туризма в нашем регионе, то в прошлом году отремонтировали 14,7 км покрытия автодороги Коелга — а/д М36 — Троицк — граница с Казахстаном. Эта «нитка» ведет в Коелгу, где расположено знаменитое месторождение белого мрамора. Гостей может привлечь живописный карьер, где добывают этот минерал, причем его использовали для облицовки Дома правительства, для строительства Храма Христа Спасителя и других объектов. В этом году продолжится ремонт дороги Кундравы — Варламово, по которой можно попасть на родину известного кинорежиссера Сергея Герасимова, где расположен его музей. По достоинству туристы смогут оценить и южноуральские красоты.

С точки зрения социальной значимости в 2022 году в ведомстве отметили ремонт улицы Гагарина в Челябинске на участке от Дзержинского до Копейского шоссе. По нацпроекту привели в порядок верхний слой дороги, восстановили газоны и тротуары с карманами и съездами. По этой дороге можно добраться до областной больницы № 2, Детской школы искусств, спортивной школы по шашкам и шахматам, а также до двух школ (№ 75 и № 68) и 37-го лицея.

Всего в 2022 году в Челябинской области отремонтировали 240 километров дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Объем финансирования составил 4,7 млрд рублей. В 2023 году власти планируют выделить 5 млрд рублей: на эти деньги отремонтируют и построят 44 автодороги общей протяженностью почти в 190 км.