В Челябинской области назвали самые аварийные участки федеральных трасс

Контролировать соблюдение ПДД будут камеры

На федеральных дорогах Челябинской области выявлено девять мест, где чаще всего происходят ДТП. Бороться с очагами аварийности планируют путем установки на трассах дополнительных комплексов фотовидеофиксации. Об этом сегодня, 26 января, сообщила пресс-служба регионального управления Росавтодора.

По данным ведомства, в прошлом году машины чаще всего бились на следующих участках федеральных дорог:

М-5 «Урал» возле поселка Новострой у границы с Башкирией;

М-5 «Урал» под Ашой, где идет реконструкция трассы;

М-5 «Урал» у стелы «Европа — Азия» между Миассом и Златоустом;

М-5 «Урал» между Чебаркулем и Миассом, где идет капитальный ремонт;

Свердловский тракт между Челябинском и селом Долгодеревенским;

Свердловский тракт у поворота на Малый Куяш;

Свердловский тракт у поворота на Аргаяш;

трасса А-310 на территории города Южноуральска;

трасса Р-254 «Иртыш» у поворота на поселок Канашево.

Отмечается, что на двух из перечисленных участков уже приняты противоаварийные меры, которые позволили почти полностью ликвидировать аварийность в этих местах. Это выезд из Челябинска в сторону Екатеринбурга, где установлены шериф-балки, дополнительное освещение, дорожные знаки и видеокамеры, а также перекресток федеральной дороги с улицей Спортивной в Южноуральске, где поставили новый светофор со стрелкой налево.

«Тем не менее оба участка остаются на контроле в 2024 году», — отметили в управлении.

В других очагах аварийности по решению региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 2024 году установят автоматические комплексы фотовидеофиксации правонарушений. В первую очередь они будут настроены на превышение скорости, неправильные обгоны и непристегнутые ремни безопасности.

«В настоящее время ведется работа по определению мест применения таких комплексов с учетом сложившейся аварийности», — сообщили в управлении.

В ведомстве добавили, что в прошлом году на федеральных дорогах Челябинской области было ликвидировано семь ранее выявленных очагов повышенной аварийности.