В Челябинской области назвали пять самых популярных видов спорта среди жителей

Рассказываем, в каких секциях занимаются больше всего человек

В Челябинской области назвали пять самых популярных спортивных секций. Среди южноуральцев больше всего занимающихся футболом, шахматами, плаванием, легкой атлетикой и волейболом. Топ-5 в преддверии Дня физкультурника составил Челябинскстат.

Занятия футболом выбрали 54 469 человек. Постигают шахматное мастерство 45 тысяч 152 человека. Плаванием занимаются 44 тысячи 274 человека. Чуть меньше людей посещают секции по легкой атлетике — 43 тысячи 567 спортсменов. Волейболом увлекаются 38 тысяч 101 человек.

По данным Челябинскстата, физкультурой и спортом занимаются 1508,5 тысячи человек. Из них 61,5% — мужчины, 38,5% — женщины.

По информации на 2021 год, в Челябинской области 7 474 спортивных сооружения.





В прошлом году в Челябинске День физкультурника отметили спортивным флешмобом. В центре города прошли выступления гимнастов, фехтовальщиков, тхэквондистов и многих других спортсменов.

