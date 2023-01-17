В Челябинской области назвали поселки, куда за счет бюджета проведут интернет

Участников госпрограммы по устранению цифрового неравенства определило голосование

В наступившем году еще 42 малых населенных пункта Челябинской области войдут в перечень территорий, куда по федеральному проекту устранения цифрового неравенства проведут сотовую связь и высокоскоростной интернет. До середины года будут обеспечены современными видами связи более 20 деревень и поселков, вошедших в программу ранее. Об этом сегодня, 17 января, сообщил вице-губернатор Александр Козлов на встрече с журналистами в пресс-центре телеканала ОТВ.

Перечень участников программы формировался по результатам голосования жителей на сайте госуслуг и по почте. По словам Александр Козлова, в голосовании по квоте на 2023 год приняли участие около 20 тыс. южноуральцев. В числе населенных пунктов, где жители голосовали особенно активно и куда интернет проведут в первую очередь, вице-губернатор назвал поселки Усть-Курышка Ашинского района, Юшково Каслинского района, Михайловка Кизильского района, Уфимка Верхнеуфалейского городского округа и Северный Кыштымского городского округа. С полным рейтингом голосования 2022 года можно ознакомиться на сайте госуслуг.

Александр Козлов напомнил, что в Челябинской области насчитывается 562 малых населенных пункта с населением от 100 до 500. Из них в 150 есть проблемы с сотовой связью, а в 177 нет мобильного интернета. Причина в том, что в таких местах операторам связи невыгодно строить свою инфраструктуру. Поэтому работы ведутся по госпрограмме силами компании «Ростелеком».

В 2022 году по проекту устранения цифрового неравенства сотовая связь появилась в 22 малых населенных пунктах Южного Урала. В первом квартале текущего по прошлогодней квоте «оцифруют» еще 21 деревню и поселок.

«В самые проблемные пять населенных пунктов, где труднее всего вести строительство, связь проведут до 1 июля 2023 года», — уточнил вице-губернатор.

И. о. технического директора Челябинского филиала компании «Ростелеком» Егор Романов добавил, что по итогам 2022 года компания установила базовые станции связи в 20 муниципальных районах (Кизильском, Еткульском, Кунашакском и других) и проложила около 200 километров коммуникаций. В итоге доступ к быстрому интернету получили в общей сложности 4000 жителей Челябинской области. В настоящее время в работе у оператора находятся еще 23 объекта.

С начала реализации программы устранения цифрового неравенства в регионе было установлено 258 точек публичного Wi-Fi c общим числом пользователей 90 тыс. человек и проложено 3000 км «оптики».

Александр Козлов считает, что 100%-го охвата сотовой связью и высокоскоростным интернетом Челябинская область достигнет к 2030 году. Они призвал жителей активнее участвовать в голосованиях по проекту УЦН и привел в пример деревню Запевалово Чебаркульского района, жители которой сначала добились включения своего населенного пункта в квоту 2023 года, а потом — строительства базовой станции на год раньше запланированного.

Ранее ИА «Первое областное» писало, как поселок на 400 жителей накачал через публичный Wi-Fi 27 ТБ информации и стал лидером Челябинской области по совокупному трафику.