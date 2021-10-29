В Челябинской области назвали первые районы — лидеры по прохождению переписи населения

В регионе озвучили промежуточные итоги проведения всероссийской кампании

Активнее всего перепись населения в Челябинской области проходит в Агаповском, Аргаяшском, Троицком, Чесменском районах, Трехгорном и других территориях. Всего в регионе перепись прошли уже около 40 процентов южноуральцев. Промежуточные итоги проведения кампании в пятницу, 29 октября, на брифинге озвучили заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и руководитель Челябинскстата Ольга Лосева.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября включительно. В этот период в Челябинской области более 6 тысяч переписчиков с планшетными компьютерами будут обходить адреса и опрашивать жителей. Переписчики также дежурят на стационарных участках, работают в многофункциональных центрах.

Наиболее удобной является электронная система самостоятельного заполнения переписных листов на портале «Госуслуги». Эта процедура занимает не более 10 минут. После этого человек получит QR-код, который потом считает переписчик.

«Процедура прохождения на „Госуслугах“ облегчает ввод данных для переписчика. Считав QR-код, он получает ссылку на ранее заполненные данные и ставит подтверждение. QR-код нужно предъявить переписчику, когда он позвонит в двери вашей квартиры. Предъявить его может любой член семьи, не обязательно тот, кто заполнял переписной лист. После предъявления QR-кода переписчику ваше участие в переписи будет завершено», — уточнил Егор Ковальчук.

Специалисты напомнили, что переписываться каждому члену семьи отдельно не нужно. Переписной лист составляется на одно домохозяйство — всю семью. Один из членов семьи, кто заполняет форму, сам должен заполнить информацию обо всех совместно проживающих с ним.

«Электронная перепись должна была продлиться до 8 ноября, а переписчики работают с поквартирным обходом до 14 ноября включительно. Но в связи с хорошими показателями по заполнению переписных листов на портале „Госуслуги“ наше руководство Росстата совместно с правительством решают вопрос о том, чтобы продлить электронную перепись через портал госуслуг до 14 ноября. Это решение будет озвучено позже в случае его принятия», — сообщила руководитель Челябинскстата Ольга Лосева.

Замгубернатора отметил, что список вопросов от переписчика стандартный, он не требует данных о заработной плате респондента.

«Переписчик не спрашивает, сколько человек получает денег. Уточняется только источник получения дохода: предприниматель, самозанятый либо человек пенсионер или работает на государственной службе и так далее»,— добавил замгубернатора.

В регионе открыто 585 стационарных участков, список адресов есть на сайтах муниципальных администраций. Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как пройти перепись на стационарном участке.

Итоги переписи служат основой для корректировки и разработки новых долгосрочных программ развития всех направлений государственной политики. Они окажут большое влияние на развитие страны и благополучие каждого гражданина. Об этом ранее рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Ответы на самые популярные вопросы о переписи населения можно найти в материале ИА «Первое областное».



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, призывая южноуральцев принять участие в переписи населения, отметил, что она необходима для того, чтобы получить достоверные данные для дальнейшего четкого выстраивания социальной политики, развития экономики, укрепления обороноспособности и безопасности страны.