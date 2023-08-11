В Челябинской области назвали лучшего тюремного начальника караула

За это звание боролись 16 претендентов

В ГУФСИН по Челябинской области прошел Конкурс профмастерства «Лучший начальник караула» по охране объектов уголовно-исполнительной системы. Победителя определяли после нескольких этапов испытаний, рассказали в пресс-службе ведомства.

За победу в конкурсе боролись 16 человек. Сначала они прошли отборочный тур в подразделениях УИС региона, а следующий этап был проведен на базе Управления по конвоированию. Кроме теоретических знаний в конкурсе оценивались практические навыки — от выполнения строевых приемов и стрельбы из табельного оружия до сдачи нормативов по проведению неполного обыска и проверки памяти.

В тройку лучших вошли представитель ИК-25 города Златоуста старший лейтенант внутренней службы Константин Заслонов (третье место) и сотрудник СИЗО-1 капитан внутренней службы Магомед Гамидов (второе место). Лидером всех испытаний стал сотрудник челябинского следственного изолятора № 3 Вакиль Ижбирдин.