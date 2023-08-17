В Челябинской области назвали льготников, которым положена субсидия на оплату ЖКХ

В Минсоце напомнили, кто может претендовать на эти выплаты

Субсидии на оплату коммунальных услуг, жилого помещения и услуг ЖКХ предусмотрены для широкого круга льготников. В министерстве социальных отношений напомнили, кто может претендовать на данные виды государственной поддержки. В ведомстве также обозначили, каким условиям необходимо соответствовать, чтобы получать выплаты и компенсации.

Общее правило таково: жилищная субсидия предоставляется тем южноуральцам, у кого расходы на оплату коммунальных услуг и жилого помещения превышают установленный максимум — 22% от доходов семьи. У одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей, семей, состоящих только из пенсионеров, и одиноких мам такая доля расходов должна находиться на уровне 11%. Правда, необходимо, чтобы среднедушевой доход был ниже прожиточного минимума или превышал прожиточный минимум не более чем на 20%.

«Выплату на оплату услуг ЖКХ могут получить многодетные малообеспеченные семьи. Напомним, с 1 января 2022 года многодетной считается семья, где проживают дети старше 18 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет», — напомнили в южноуральском Минсоце.

На компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг также могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны боевых действий. В этом же перечне обозначены инвалиды и семьи, где воспитывают детей-инвалидов. Кроме того, государство компенсирует расходы на уплату взноса за капремонт. Эту помощь могут получить неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70 (80) лет, которые проживают одни или в семьях, где никто не работает. Члены такой семьи должны достигнуть тех же 70 лет или быть инвалидами.

Сельские специалисты, которые работают или вышли на пенсию, а также проживают в сельских населенных пунктах или в рабочих поселках, смогут компенсировать расходы на оплату жилья, отопления и освещения. Существует и такая мера поддержки, как адресная субсидия, когда рост тарифов за «коммуналку» превысил максимально допустимый размер. Речь идет о холодной и горячей воде, канализации, электричестве, газоснабжении (кроме баллонов) и теплоснабжении (кроме печного отопления).

«Подать заявление на получение мер социальной поддержки по оплате ЖКХ можно на портале госуслуг, а также в управлениях социальной защиты по месту жительства и в многофункциональных центрах», — резюмировали в ведомстве.