В Челябинской области назвали имена лучших медиков 2022 года

Все они — победители областного этапа всероссийского конкурса

Накануне, 30 июня, в Южно-Уральском государственном медицинском университете прошла коллегия Минздрава области, на которой озвучили имена победителей областного этапа всероссийских конкурсов «Лучший врач года» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в 2022 году, сообщает Минздрав Челябинской области.

Церемонию награждения провели первый вице-губернатор Ирина Гехт и министр здравоохранения региона Агата Ткачева.

Вот имена отмеченных специалистов:

1. Наталья Архипова, старшая медицинская сестра ГКБ № 11 г. Челябинск.

2. Марина Бабикова, врач-эпидемиолог ЧОКЦОиЯМ.

3. Светлана Гончарова, врач клинической лабораторной диагностики ЧОКБ.

4. Лариса Герасимова, врач-пульмонолог ЧОКБ.

5. Михаил Дружков, врач-радиолог ЧОКБ.

6. Светлана Каухер, медицинская сестра палатная ЧОКБ.

7. Сергей Кокнаев, врач-уролог ЧОКБ.

8. Евгений Кириллов, фельдшер скорой медицинской помощи ССМП.

9. Елена Крупышева, фельдшер-лаборант ГКБ № 11 г. Челябинск.

10. Ольга Казакова, врач-дерматовенеролог ЧОККВД.

11. Екатерина Мозерова, врач-радиотерапевт ЧОКЦОиЯМ.

12. Надежда Масленникова, врач-невролог ЧОДКБ.

13. Анастасия Стяжкина, врач — анестезиолог-реаниматолог, врач-невролог ЧОДКБ.

14. Гульнара Сунагатуллина, врач-эндокринолог ЧОДКБ.

15. Оксана Лысова, медицинская сестра ЧОДКБ.

16. Олег Стариков, врач — травматолог-ортопед ЧОДКБ.

17. Ксения Ратушная, врач-ревматолог ЧОКБ.

Еще около 20 специалистов получили почетные грамоты Минздрава области и Минздрава России.