Церемонию награждения провели первый вице-губернатор Ирина Гехт и министр здравоохранения региона Агата Ткачева.
Вот имена отмеченных специалистов:
1. Наталья Архипова, старшая медицинская сестра ГКБ № 11 г. Челябинск.
2. Марина Бабикова, врач-эпидемиолог ЧОКЦОиЯМ.
3. Светлана Гончарова, врач клинической лабораторной диагностики ЧОКБ.
4. Лариса Герасимова, врач-пульмонолог ЧОКБ.
5. Михаил Дружков, врач-радиолог ЧОКБ.
6. Светлана Каухер, медицинская сестра палатная ЧОКБ.
7. Сергей Кокнаев, врач-уролог ЧОКБ.
8. Евгений Кириллов, фельдшер скорой медицинской помощи ССМП.
9. Елена Крупышева, фельдшер-лаборант ГКБ № 11 г. Челябинск.
10. Ольга Казакова, врач-дерматовенеролог ЧОККВД.
11. Екатерина Мозерова, врач-радиотерапевт ЧОКЦОиЯМ.
12. Надежда Масленникова, врач-невролог ЧОДКБ.
13. Анастасия Стяжкина, врач — анестезиолог-реаниматолог, врач-невролог ЧОДКБ.
14. Гульнара Сунагатуллина, врач-эндокринолог ЧОДКБ.
15. Оксана Лысова, медицинская сестра ЧОДКБ.
16. Олег Стариков, врач — травматолог-ортопед ЧОДКБ.
17. Ксения Ратушная, врач-ревматолог ЧОКБ.
Еще около 20 специалистов получили почетные грамоты Минздрава области и Минздрава России.