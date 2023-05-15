В Челябинской области назвали города и районы, где активнее всех голосуют за благоустройство

Осталась всего пара недель до завершения плебисцита

Южноуральцев вновь призвали участвовать в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий и дизайн-проектов на следующий год. Первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем телеграм-канале рассказала подписчикам, что уже сделала свой выбор и это не заняло много времени. Также первый заместитель главы региона назвала южноуральские территории, жители которых активнее всех участвуют в плебисците. Само голосование продлится до 31 мая включительно.

«Я проголосовала за благоустройство парка культуры и отдыха Калининского района. Рядом проживает множество семей, и, уверена, они хотели бы, чтобы эта территория стала более современной, уютной и интересной для взрослых и детей», — отметила Ирина Гехт.

Довольно быстро сделать свой выбор можно через портал государственных услуг. Достаточно зайти на ресурс 74.gorodsreda.ru и пройти авторизацию своей учетной записи на «Госуслугах». Для тех, кто не «дружит» с гаджетами или компьютером, работают волонтеры. Как подчеркнула первый вице-губернатор, с их помощью свой выбор объектов будущего благоустройства сделали 380 тысяч человек.

Кроме того, Ирина Гехт обозначила территории, где жители активнее других голосуют за приведение в порядок парков, скверов и других общественных пространств. В списке значатся Южноуральск, Усть-Катав, Октябрьский, Нязепетровский, Катав-Ивановский, Увельский и Каслинский районы. В этом же перечне указаны Кунашакский, Агаповский и Чебаркульский районы.

«Времени осталось немного: подключайтесь к голосованию, вместе сделаем наши города более комфортными!»— резюмировала первый замгубернатора.

По состоянию на начало мая во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства 2024 года отдали свои голоса более 375 тысяч жителей Челябинской области. На выбор южноуральцев представлены 205 различных объектов. Ранее отдать свой голос за место, которое приведут в порядок в следующем году, призывал губернатор Алексей Текслер. Первое областное информагентство также рассказывало о волонтерах, которые помогают южноуральцам сделать тот или иной выбор. Здесь можно найти историю студентки, решившей безвозмездно помогать в этом деле.