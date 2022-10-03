В Челябинской области назначили новых руководителей полиции и следственного управления

Начальник ГУ МВД Михаил Скоков представил своих заместителей коллегам

3 октября в Челябинской области назначили двух новых руководителей регионального главка: начальника Главного следственного управления Николая Самойлова и начальника полиции региона полковника Игоря Белецкого. Соответствующий указ подписал Президент РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Генерал-майор юстиции Николай Самойлов до этого служил в аналогичной должности в Иркутске, а полковник полиции Игорь Белецкий ранее был главным полицейским в Новокузнецке.

Глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков лично представил своих заместителей коллегам и отметил, что Самойлов и Белецкий — грамотные специалисты с большим опытом.

Напомним, недавно в Чебаркуле и Кыштыме назначили новых прокуроров.