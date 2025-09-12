В Челябинской области назначили нового замначальника ГУ МВД по миграции

Указом президента на должность определен Сергей Кокшаров

В ГУ МВД по Челябинской области изменения: заместителем начальника ведомства по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан назначен полковник Сергей Кокшаров. Как сообщили в областном главке, соответствующий указ подписал президент России.

Личному составу нового заместителя уже представил начальник регионального ГУ МВД Сергей Космачев.

Сергей Кокшаров родом из Копейска, окончил Челябинский юридический институт МВД и Академию управления МВД. В системе министерства он служит с 1996 года. До назначения на новую должность возглавлял Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте.