В Челябинской области назначили нового заместителя прокурора

Евгений Федоров прибыл из Красноярского края

В Челябинской области назначен новый заместитель прокурора региона. Евгений Федоров уже приступил к обязанностям, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры области.

Евгений Федоров в 2002 году с отличием окончил юридический факультет Красноярского государственного аграрного университета. В сентябре 2002 года принят на службу в органы прокуратуры Красноярского края на должность помощника прокурора Сухобузимского района, в 2004 году переведен заместителем прокурора района, с сентября 2007 года до настоящего назначения состоял в должности прокурора Сухобузимского района. В 2014 году назначен на должность Канского межрайонного прокурора. Затем советник юстиции занял должность прокурора Советского района Красноярска.

Должность заместителя прокурора Челябинской области освободилась после ухода на пенсию Вячеслава Тиунова.