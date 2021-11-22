В Челябинской области назначили нового руководителя управления лесами

Исполнять обязанности начальника ведомства будет первый зам Валерий Нигматуллин

Главное управление лесами Челябинской области на время назначения руководителя возглавит первый замначальника ведомства Валерий Нигматуллин. Соответствующее постановление подписал в понедельник, 22 ноября, губернатор Алексей Текслер. Напомним, начальник управления Сергей Лавров ранее назначен на должность заместителя министра экологии Челябинской области.

Согласно постановлению, Валерий Нигматуллин будет исполнять обязанности начальника главного управления лесами региона в должности первого заместителя начальника без освобождения от основных должностных обязанностей.

В региональном ведомстве он работает с 2007 года, после руководства Шершневским лесхозом пришел на должность заместителя начальника Главного управления лесами Челябинской области. С 2015 года он работает первым заместителем руководителя управления.

Напомним, бывший начальник ГУ лесами Сергей Лавров на прошлой неделе был назначен заместителем министра экологии.