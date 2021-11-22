Главное управление лесами Челябинской области на время назначения руководителя возглавит первый замначальника ведомства Валерий Нигматуллин. Соответствующее постановление подписал в понедельник, 22 ноября, губернатор Алексей Текслер. Напомним, начальник управления Сергей Лавров ранее назначен на должность заместителя министра экологии Челябинской области.
Согласно постановлению, Валерий Нигматуллин будет исполнять обязанности начальника главного управления лесами региона в должности первого заместителя начальника без освобождения от основных должностных обязанностей.
В региональном ведомстве он работает с 2007 года, после руководства Шершневским лесхозом пришел на должность заместителя начальника Главного управления лесами Челябинской области. С 2015 года он работает первым заместителем руководителя управления.
Напомним, бывший начальник ГУ лесами Сергей Лавров на прошлой неделе был назначен заместителем министра экологии.