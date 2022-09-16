Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков представил личному составу нового исполняющего обязанности заместителя начальника главка. Им стал бывший сотрудник Росгвардии полковник полиции Виталий Шеленков. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Начальник главка выразил уверенность, что профессионализм Виталия Шеленкова позволит правильно выстроить работу кадрового подразделения.
«Необходимо создать комфортные условия службы и обеспечить благоприятный психологический климат в коллективах органов внутренних дел Южного Урала», — отметил генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.
Виталий Анатольевич Шеленков начал свою карьеру с должности милиционера — бойца отряда милиции особого назначения УВД Челябинской области в 1994 году. С 1997 по 2011 год возглавлял командование различными формированиями ОМОНа Челябинской области. В 2018 году стал заместителем начальника Управления Росгвардии Челябинской области.