В Челябинской области назначили исполняющего обязанности замначальника ГУ МВД

Должность занял полковник полиции Виталий Шеленков

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков представил личному составу нового исполняющего обязанности заместителя начальника главка. Им стал бывший сотрудник Росгвардии полковник полиции Виталий Шеленков. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник главка выразил уверенность, что профессионализм Виталия Шеленкова позволит правильно выстроить работу кадрового подразделения.

«Необходимо создать комфортные условия службы и обеспечить благоприятный психологический климат в коллективах органов внутренних дел Южного Урала», — отметил генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

Виталий Анатольевич Шеленков начал свою карьеру с должности милиционера — бойца отряда милиции особого назначения УВД Челябинской области в 1994 году. С 1997 по 2011 год возглавлял командование различными формированиями ОМОНа Челябинской области. В 2018 году стал заместителем начальника Управления Росгвардии Челябинской области.