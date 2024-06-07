В Челябинской области назначили дополнительные электрички в связи с Днем России

В том числе доппоезда пойдут в Екатеринбург

Свердловская пригородная компания сообщила о дополнительных поездах в связи с Днем России в Челябинской области.

Так, на среду, 12 июня, назначили дополнительные рейсы «Ласточек»: № 7905 Челябинск — Магнитогорск-Пассажирский отправится в 12:35; № 7906 Магнитогорск-Пассажирский — Челябинск стартует в 11:30.

Усиливается связь между Челябинском и Екатеринбургом: межрегиональные «Орланы» № 7007 и 7028 сделали по дополнительному рейсу в четверг, 6-го, и повторят это 11, 12 и 13-го. Таким образом, до 17 июня поезда между уральскими миллионниками будут курсировать трижды в день, отправляясь из Екатеринбурга в 08:36, 11:10, 18:00; из Челябинска — в 06:39, 13:38, 19:06.

Пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 — Челябинск, который курсирует в рабочие дни, 12 июня отменен.