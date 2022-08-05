В Челябинской области назначены четыре новых прокурора

Ротацию руководителей надзорных органов утвердил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов

Копейск, Аргаяшский район и Центральный район Челябинска получили новых прокуроров, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Кроме того, новый человек появился на посту руководителя Челябинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов на особо режимных объектах.



Генпрокурор РФ Игорь Краснов утвердил в должностях четырех сотрудников, и до того много лет работавших в Челябинской области. В Копейск переезжает Сергей Чеурин, до сих пор руководивший Карталинской прокуратурой, в Центральный район Челябинска назначен Михаил Калита, прежде работавший в Сатке. Курмангазы Уруспаев, прежде — исполняющий обязанности прокурора Аргаяшского района, избавился от приставки «и. о.». Наконец, прокурор Карабаша Максим Грачев перешел в подразделение по надзору за соблюдением законов на особо режимных объектах.

Все четверо назначены на пятилетний срок, уточнили в прокуратуре Челябинской области.