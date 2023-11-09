В Челябинской области назначены 18 новых судей

На шестилетний срок полномочий назначены судьи, в том числе в областной, Седьмой кассационный и Арбитражный суды

Президент РФ Владимир Путин назначил 18 судей в Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Так, на шестилетний срок полномочий судьями Челябинского областного суда назначены Марина Губина, Павел Кутырев и Анна Регир. В Седьмом кассационном суде будут работать Елена Айрапетян, Анна Данилкина, Варвара Лыжина и Татьяна Тиунова. В Арбитражный суд назначены судьи Евгения Кибанова и Денис Колесников. Зампредседателя Челябинского гарнизонного военного суда стал Александр Черноротов.

Также назначения получили судьи муниципальных судов региона: в Верхнеуральском районном суде будет работать Мария Бикбова, в Карталинском городском — Светлана Сысуева, в Копейском — Наталья Литвиненко, в Троицком городском — Ольга Богдан и Анна Журавель, в Южноуральском — Валентина Соколова. В Челябинске судьей Курчатовского районного суда на ближайшие шесть лет стала Ирина Михайлова, Ленинского — Эльза Бычкова.