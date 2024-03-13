В Челябинской области назначен глава Минобра

Им стал Виталий Литке

Министром образования и науки Челябинской области стал Виталий Литке, который ранее исполнял обязанности главы ведомства. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.



Виталий Литке родился в Челябинске 21 сентября 1986 года. В 2008 году он окончил Челябинский государственный университет по специальности «Политология», в 2010‑м — по специальности «Профессиональное обучение (экономика и управление)».

На пост заместителя министра регионального Минобрнауки он заступил в августе 2021 года. В феврале 2024-го стал исполняющим обязанностей главы министерства образования и науки Челябинской области.