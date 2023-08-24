В Челябинской области назначат выплату срочникам, подписавшим контракт с Минобороны

Поддержку окажут и их детям

Депутаты Законодательного собрания региона единогласно приняли поправки в законодательство о поддержке военнослужащих. Речь идет о единовременной областной выплате в 50 тысяч рублей. По инициативе главы региона Алексея Текслера устраняется пробел: теперь на эту меру поддержки могут рассчитывать те, кто заключил контракт с Минобороны во время прохождения срочной службы. Ранее этой категории граждан не могли предоставить областную выплату.

«Строго следуя букве закона, мы не могли предоставить единовременные выплаты. Благодаря разработанному законопроекту этот пробел мы устраняем», — отметила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Единовременная выплата в 50 тысяч рублей теперь предоставляется тем, кто был призван на службу военкоматами Челябинской области, но во время ее прохождения решил заключить контракт. Эту же помощь окажут военным, которых призвали в других российских регионах, и они служат в частях, расположенных на территории Челябинской области. Важно, что это касается тех, кто заключил контракт в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Этим же законопроектом утвердили право на выплату в 20 тысяч рублей детям военнослужащих, призванных в Челябинской области и заключивших контракт в период, указанный выше. В Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера принят большой пакет мер социальной поддержки в связи с проведением спецоперации. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте регионального Минсоца.