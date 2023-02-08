В Челябинской области нашли выигравшего 5,5 млн рублей в лотерею счастливчика

Внезапные деньги победитель собирается потратить на квартиру в новостройке

Компания «Столото» назвала имя жителя Челябинской области, который выиграл в лотерею суперприз в размере 5 558 020 рублей. Это Ирина Белова, которая работает продавцом в магазине сантехники, живет в аварийном доме и мечтает об улучшении жилищный условий.

Напомним, что речь идет о победителе государственной лотереи «Все или ничего», который не угадал ни одного числа из выигрышной комбинации, что является одним из двух условий (наряду с угадыванием всех чисел) для получения главного приза. До последнего времени о счастливчике было известно только то, что он из Челябинской области.

По словам Ирины Беловой, игра в лотерею — ее давнее увлечение, которого ее близкие отнюдь не разделяли.

«Иногда родные меня отговаривали от покупки билетов, иногда говорили, что крупную сумму я никогда не выиграю», — поделилась Ирина.

Но она была настойчива, тем более что на протяжении двух месяцев у женщины было предчувствие скорой победы. Счастливый билет она купила в мобильном приложении и, узнав о выигрыше, от шока даже выронила мобильный телефон.

Сейчас Ирина с двумя сыновьями живет в аварийном доме и ждет переселения. На выигранные деньги она решила приобрести двухкомнатную квартиру в новостройке. А на оставшуюся сумму — совершить заграничное путешествие.