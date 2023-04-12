В Челябинской области нашли производителя фальшивого сливочного масла

«Крестьянское» сладкосливочное оказалось маргарином

Расположенный в Челябинской области маслозавод производил и продавал под видом сливочного масла «Крестьянское» растительно-жировой спред. Фальшивку обнаружили далеко за пределами региона — в одном из детских садов Кировской области. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщило южноуральское управление Россельхознадзора.

Псевдомасло выявили при плановом отборе проб. Лабораторные исследования показали, что в продукции из Челябинской области вместо молочных жиров содержатся растительные масла и жиры на растительной основе.

Информацию о поддельном масле внесли в специальную информационную систему, благодаря которой о недобросовестном производителе узнают все участники оборота продукции. Кроме того, у маслозавода отозвали декларацию о соответствии Евразийского экономического союза. Этот документ является обязательным для обращения и использования товаров на территории стран-участниц ЕАЭС, в число которых входит Россия.