В Челябинской области нашли нелегальную свалку площадью более 3 гектаров

Земля принадлежит юридическому лицу

Около деревни Сарафаново в Чебаркульском районе нашли несанкционированную свалку площадью 3,6 гектара. Земля принадлежит юридическому лицу. Владелец нарушил обязательные требования земельного законодательства, рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.



На территории, которая значится как земля сельскохозяйственного назначения, нашли строительный мусор, доски, пластик и стекло. Также 1,2 гектара заросли сорняками.



Владельцу участка Россельхознадзор вынес предостережение и направил информацию о свалке в региональную прокуратуру. В ведомстве напомнили, что, согласно закону, землю можно использовать по назначению, не загрязняя и не истощая почву.



Напомним, ранее в Карталинском районе подрядчику доверили вывезти отходы с несанкционированной свалки и привести в порядок территорию. Однако часть мусора исполнитель решил просто закопать на месте, но сделать это незаметно не смог.



В прошлом году в Верхнем Уфалее с несанкционированных свалок вывезли около 500 тонн мусора. На расчистку территорий потратили почти два миллиона рублей.

