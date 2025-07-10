В Челябинской области нашли модного кузнечика цвета фуксии

И это не фотошоп — он живет в Юрюзани

В Челябинской области обнаружили и запечатлели на камеру розового кузнечика, а если быть точнее — личинку саранчового в процессе линьки. Находку сделала жительница Юрюзани у себя в огороде.

Кузнечик цвета фуксии — это не новая мода у насекомых, а вполне себе естественный процесс. Как рассказал энтомолог Александр Лагунов, необычный цвет у кузнечика связан с покраснением покровов во время первой линьки.

«Личинки линяют в ходе развития несколько раз. Покровы в этот период мягкие, и если в этот критический для насекомого период температура в ночные часы резко снижается (обычное явление в весенний период), то покровы под действием такого перепада температуры могут покраснеть», — объяснил энтомолог, заслуженный эколог РФ Александр Лагунов.

Специалист также предположил, что такой эффект может вызвать и аномальная жара, но пока такие данные не подтверждены.

При следующей линьке необычный окрас исчезнет, если не будет температурных аномалий.

Автор: Елизавета Михно