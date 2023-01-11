В Челябинской области нашли компанию по производству поддельного сливочного масла

Производитель распространял продукцию на Южном Урале, на юг страны и ее центральную часть

В городе Озерске Челябинской области выявлено предприятие, которое производило и продавало по всей России фальсифицированное сливочное масло, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Обнаружить нарушителя удалось благодаря анализу данных информационной системы «Меркурий» с помощью искусственного интеллекта.

Найденные в «Меркурии» нарушения в ветеринарных документах показали, что одна из производственных площадок в Озерске использует при производстве сливочного масла сырье, происхождение которого вызвало сомнения. Например, из Краснодарского края поступило 500 тонн масла, в документах на которое не было указано, из какого сырья оно произведено. Из Самарской области поступило более 293 тонн масла и 429 тонн пастеризованных сливок, при производстве которых, согласно документам, использовалось сырье растительного происхождения. Это говорит о фальсификации продукции.

В дальнейшем из этой продукции в Челябинской области изготовили масло собственного производства, незаконно продлили срок его годности и продали оптовикам из разных регионов России. Например, в Кировскую область уехало 5 тонн фальшивого масла. В Краснодарский край — 3,5 тонны.

«По итогам установленных фактов управлением Россельхознадзора предприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ. Регистрация всех виновных уполномоченных лиц была аннулирована», — сообщили в управлении.

Кроме того, информация о фальсификате доведена до всех участников его производства и реализации.