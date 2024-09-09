В Челябинской области нашли фальсифицированное масло

Его поставляли в 13 регионов страны

В Красноармейском районе обнаружили лжепроизводителя сливочного масла, сообщает Россельхознадзор. В ходе проверки установлено, что ООО «Астор» занимается выпуском сливочного масла и спредов. Однако никакого производства по факту нет.

Также место оказалось непригодным для хранения и реализации пищевой продукции.

При этом фантомное предприятие направило 802,7 тонны продукции в адрес 22 предприятий в 13 регионах России. Во всех пробах сливочного масла этого производителя в период с 1 февраля по 8 июля 2024 года была установлена фальсификация продукта растительными жирами.

В отношении лжепроизводителя возбуждено два административных дела.