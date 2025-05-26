В Челябинской области нашли дедушку, который пропал 8 дней назад

Он оказался в больнице

Восьмидневные поиски 79-летнего пенсионера, пропавшего 18 мая в поселке Первомайском Коркинского района, завершились благополучно. Мужчина найден живым. Противоправных действий в отношении пропавшего совершено не было.

Как сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт», пенсионер был обнаружен в больнице. Туда выезжали родственники и полиция, чтобы убедиться точно, что именно он.

Обстоятельства пропажи пожилого мужчины сейчас выясняются. Пропавший жил один, и родственникам неизвестно, каковы были его планы и куда он мог пойти. Дочь долго не могла связаться с отцом и забила тревогу.

Напомним, пропавший мужчина ростом 160 см, худощавого телосложения, с седыми волосами и карими глазами. В день пропажи он был одет в серую куртку, зеленый костюм и голубую рубашку, на ногах были черные ботинки.