В Челябинской области насчитали почти 570 тысяч ветеранов труда

Работа по внесению в реестр награжденных этой медалью почти завершена

В Объединенном государственном архиве Челябинской области уже на протяжении двух лет вносят в базу данных «Награды Родины» имена южноуральцев, награжденных медалью «Ветеран труда». Уже сделано 479 тысяч записей, пятую часть от этого объема — а это еще около 90 тысяч — внесут в реестр до конца года, сообщили в пресс-службе госархива.

Награждать медалью «Ветеран труда» начали в 1974 году. Удостаивали награды тех, кто долго и добросовестно трудился в народном хозяйстве, науке, образовании, госучреждениях, общественных организациях. Решение о награждении южноуральцев принимал облисполком.

Первый замдиректора архива Светлана Ардашова отметила, что внесение сведений о награжденных в базу данных помогает родственникам человека узнать о нем начальную информацию: где, когда и на каких должностях он работал.

«Это хорошая основа для более глубокого исследования. Кроме того, база позволяет делать статистический анализ по отдельным городам или предприятиям. Такие запросы у нас, кстати, уже были»,— добавила она.

Электронный реестр уже работает.