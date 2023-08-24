В Челябинской области напавшего на конвоиров преступника вновь отправят под суд

Ранее мужчина сбежал из-под стражи во время оглашения приговора

В Челябинской области сбежавший из-под стражи заключенный предстанет перед судом. В декабре 2022 года во время оглашения приговора за убийство тещи 41-летний Павел Волосов ранил конвоиров и попытался сбежать. В региональном СУ СК России завершили расследование этого уголовного дела и вновь отправят преступника под суд.

Павла Волосова на этот раз обвиняют в побеге из-под стражи и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что в момент происшествия подсудимый находился в конвойной комнате Кыштымского городского суда. Ему выносили приговор по факту убийства тещи — 9 лет лишения свободы. Подсудимый попросил конвоиров снять наручники, чтобы сходить в туалет. Затем напал на полицейскихи ранил их металлическим предметом. Преступника быстро настигли: пришлось применять для задержания табельное оружие.