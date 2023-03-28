В Челябинской области наметилась тенденция к рождению третьих детей

Также в регионе снижается показатель по прерыванию беременности

В южноуральских семьях возникла устойчивая тенденция к рождению третьих детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, сравнившая региональные семейные показатели с общероссийскими. По ее словам, особенно это заметно в сельских территориях, где сильны традиции многодетности. К 2022 году третий ребенок появился в 9844 семьях, хотя еще пять лет назад этот показатель находился на уровне 8175 семей.

«Что касается темы абортов, то у нас тренд сходится с общероссийским. За последние шесть лет общее число абортов ощутимо уменьшилось, на 43,3% — с 17 610 в 2017 году до 9933 в 2022 году. Отдельно хочу отметить работу некоммерческих организаций, которые помогают беременным женщинам принять осознанный выбор в пользу рождения ребенка», — заявила первый заместитель губернатора.

В пример Ирина Гехт привела работу службы «С. П. А. С. консультирование»: специалисты беседуют с будущими мамами в некоторых клиниках и женских консультациях. За четыре года удалось спасти от аборта 559 детей, а всего было проведено 2396 бесед. Причина изменения судьбоносного для ребенка решения, по мнению первого вице-губернатора, заключается в том, что женщина может обратиться за поддержкой, в том числе психологической.

«Это придает ей уверенности в себе и в завтрашнем дне, помогает преодолеть жизненный кризис. Конечно, работа НКО в единой связке с соцслужбами и системой здравоохранения здесь просто необходима и дает ощутимый результат», — резюмировала Ирина Гехт.