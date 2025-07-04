В Челябинской области наказали предпринимателя за организацию выставок животных

Мужчина работал без лицензии

В Магнитогорске сотрудники Россельхознадзора привлекли к ответственности предпринимателя за организацию выставок с кошками и попугаями без лицензии. Мужчине выдали предписание, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприниматель из Ростова-на-Дону проводил выставки с котами и попугаями в торговых центрах Магнитогорска. Несмотря на то что животные содержались в надлежащих условиях, имели ветеринарные паспорта и были привиты, бизнесмен не имел лицензии на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Региональное управление Россельхознадзора выдало мужчине предписание, которым рекомендовано оформить документ на осуществление деятельности по использованию животных в культурно-зрелищных целях.