В Челябинской области наградят полицейских, спасших семью в ночном пожаре

Увидев пламя, правоохранители сразу же поспешили на помощь местным жителям

В Челябинской области наградят полицейских, которые оказали помощь жителям Сима во время ночного пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ночь на 1 июня полицейские возвращались из Челябинска, где были в командировке. Они заехали в Сим, чтобы доставить до дома своего коллегу, и увидели пожар на улице Володарского. Недолго думая, полицейские поспешили на помощь местным жителям.

«Правоохранители сообщили о пожаре в экстренные службы и начали действовать. Главный эксперт экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области майор полиции Андрей Лукин поспешил перекрыть газовую задвижку. Ворота во двор оказались закрыты, поэтому начальник отдела уголовного розыска подполковник полиции Виктор Алкин и полицейский отдельного взвода ППС младший сержант полиции Илья Бикзигитов перепрыгнули через забор и принялись стучать в окна и двери, чтобы разбудить жильцов. Двери открыла растерянная, сонная женщина. Стражи порядка известили ее о пожаре, сказав, что необходимо срочно покинуть жилище, взяв с собой документы и необходимые вещи»,— рассказали в ведомстве.

Кроме того, благодаря помощи местных жителей полицейским удалось вскрыть гараж и выкатить оттуда автомобиль «Форд», а также отогнать находившийся во дворе автомобиль «УАЗ».

К этому времени подоспели пожарные и ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате ЧП нет. Предварительная причина пожара — перекал печи бани, расположенной на одном из участков.