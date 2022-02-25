В Челябинской области наградили студентов-медиков

В период пандемии добровольцы оказались на передовой, помогали в красной зоне и кол-центрах

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и министр здравоохранения региона Юрий Семенов встретились со студентами и преподавателями Уральского медицинского колледжа. Для гостей провели экскурсию по образовательному учреждению, они посетили практические занятия и увидели, как проходит обучение, а также приняли участие в церемонии награждения самых активных волонтеров из отряда «Умка», сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Мы специально посетили именно частное образовательное учреждение, которое занимается подготовкой среднего медицинского персонала, фельдшеров. Переподготовка, которую они запустили, позволяет повысить статус медицинской сестры до фельдшера, что востребовано особенно в отдаленных населенных пунктах, малых городах, сельских территориях. Фельдшер может вести и первичный терапевтический прием, быть главным в ФАПе. Мы сегодня видим и новые специальности, которые востребованы и присутствуют здесь, а значит, ребята будут иметь гарантированное трудоустройство. И конечно, хочется сказать большое спасибо колледжу и студентам за волонтерскую помощь. Ребята очень быстро и искренне откликнулись и внесли свой вклад в борьбу с COVID-19», — прокомментировала Ирина Гехт.

Волонтерский отряд «Умка» начал работу в 2019 году, на сегодня взаимодействует с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», центром социальной защиты «Семья», Челябинской областной станцией переливания крови и другими.

Волонтеры-медики в период пандемии оказались на передовой вместе с действующими медработниками. 250 студентов Уральского медицинского колледжа помогали в больницах в красной зоне, на взятии ПЦР-тестов у поступающих, совершали выезды вместе с бригадами скорой помощи, работали в кол-центрах.

Отметим, привлечение медицинских кадров — одна из приоритетных задач в здравоохранении Челябинской области. На данный момент в регионе действует ряд программ для поддержки молодых кадров — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Также для привлечения новых медицинских кадров приобретаются жилье и земельные участки.