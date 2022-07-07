В Челябинской области наградили семейные пары с 50-летним супружеским стажем

Губернатор Алексей Текслер вручил им медали «За любовь и верность»

В Челябинске в четверг, 7 июля, состоялась чествование супружеских пар, которые в этом году отметили юбилеи семейной жизни. Церемонию награждения медалями «За любовь и верность» провели губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной и протеирей Игорь Шестаков. Гости праздника стали свидетелями торжественной регистрации брака, союз заключила молодая пара челябинцев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Мероприятие прошло в историческом здании особняка Покровского на территории государственного краеведческого музея Южного Урала. До начала церемонии гостям провели экскурсию по музею. Здание особняка было реконструировано по эскизам местного врача, найденным сотрудниками действующего музея. Экскурсоводы рассказали, что врач оставил уникальные мемуары, которые можно найти в электронном виде в общедоступной библиотеке. День семьи любви и верности с каждым годом набирает популярность. Отметить праздник стремятся как можно больше молодых пар. Поэтому рекордное количество регистраций выпадает на дату праздника. В прошлом году в этот день было зарегистрировано 238 браков, а сейчас это число возросло почти в 2 раза (555).

28 июня 2022 президент Владимир Путин подписал указ об установлении государственного праздника — День семьи, любви и верности 8 июля. С 2008 года этот день праздновали неофициально. Символами праздника считаются ромашки, а олицетворением — герои летописей Петр и Феврония Муромские. Их изображения и стали основой для оформления памятных медалей «За любовь и верность».

В празднично оформленном зале губернатор Алексей Текслер поздравил всех собравшихся с наступающим днем и пояснил, как важно сохранить крепкие семейные узы.

«Без чувств и сильных отношений невозможна крепкая семья, значит невозможны сильное государство, сильный регион. Я хочу вам пожелать, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь и согласие, все были здоровы и счастливы. Наш регион всегда отличался целостной культурой, крепкой семьей и трудовыми династиями, — это наша традиция», — отметил он.

Слова благодарности он адресовал приглашенным семейным парам за достойное воспитание детей и пример для них.

«Это честь — вручать вам награды за 50-летний рубеж семейной жизни. Вы для нас — большой пример, к которому мы должны стремиться и равняться», — обратилась к гостям Ирина Текслер.

Она пожелала всем здоровья, гармонии, любви и счастья. Протоирей Игорь Шестаков был в числе приглашенных гостей, он также приветствовал всех и поздравил с наступающим днем.

«Семья — то, что есть у человека всегда. Мы хотели бы поздравить не только тех, кто присутствует здесь, но и всех, кто живёт в мире и согласии, воспитывает детей и внуков. А вы подтвердили примером, что главным в жизни является любовь. Будем молиться всегда о крепости семейных уз», — резюмировал он.

Вместе с четой Текслер он поздравил семь приглашенных пар, отметивших в этом году 50-летие супружеской жизни. Среди них — семья Уфимцевых Виктора Афанасьевича и Надежды Михайловны, сейчас уже ветераны труда, вместе они воспитали двоих детей и помогают растить четырех внуков.

Анатолий Ормасович и Елена Леонидовна Халабовы вместе тоже 50 лет. Глава семьи — заслуженный ветеран физической культуры и спорта, в 2021 году он посетил паралимпийские соревнования в Японии.

Супружеский стаж Виктора Михайловича и Валентины Фёдоровны Куликовых — 61 год. Они — ветераны труда, вырастили двух дочерей, которые подарили им трех внуков, а те уже — трех правнучек. Алексей Текслер поблагодарил пары за огромный вклад в развитие страны и региона. Он отметил, что на таких людях, семьях держится наша страна.

Челябинцы Мишин Владислав и Карпова Валерия решили провести церемонию бракосочетания в день «Семьи, любви и верности». Жених и невеста расписались и обменялись кольцами на территории краеведческого музея. Среди гостей присутствовали все участники праздника.

Молодожёнов лично поздравили прожившие 61 год в счастливом браке Куликовы. После торжественной церемонии для гостей провели мастер-класс по свадебному вальсу.

Авторы: Влада Михеева и Софья Петрова