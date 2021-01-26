В Челябинской области наградили полицейских

В регионе поощрили сотрудников, отличившихся на службе

Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев отметил ведомственными наградами и почетными грамотами отличившихся сотрудников, добившихся высоких показателей на службе. Также получившим новые звания стражам порядка вручили погоны.

Губернатор Алексей Текслер поощрил инспекторов ДПС, которые приняли на себя удар авто при сопровождении автобуса с юными хоккеистами. Глава региона вручил почетные грамоты старшим лейтенантам полиции Ивану Новоселову и Дмитрию Шумакову за смелость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

Медаль «За безупречную службу в МВД» получил полковник внутренней службы Валерий Кашин, почетную грамоту — подполковник внутренней службы Андрей Литвиненко. За успехи в фестивале музыкального творчества МВД России «Щит и лира» диплом лауреата первой степени вручили заместителю начальника культурного центра полицейского главка майору внутренней службы Сергею Пимонову. Диплом лауреата литературного конкурса МВД «Доброе слово» получил майор милиции в отставке ОВД Кыштыма Петр Ткачев. Медалью «За вклад в укрепление правопорядка» поощрен председатель Челябинского регионального Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Валерий Маскаев.

За высокие результаты в оперативно-служебной деятельности поощрили территориальные органы МВД России Челябинской области.

«По первой группе дипломами победителей награждены Управления МВД России по городам Магнитогорску и Челябинску, Отдел МВД России по Копейску. Во второй группе наилучших результатов в оперативно-служебной деятельности добились отделы МВД России по Верхнеуфалейскому и Усть-Катавскому городским округам и Еманжелинскому району», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В третьей группе лидерами стали отделы МВД России по Аргаяшскому, Чесменскому и Пластовскому районам. Они награждены автомобилями «Лада».