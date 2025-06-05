В Челябинской области наградили лучших экологов

Почетные грамоты они получили в свой профессиональный праздник

В Челябинске в торжественной обстановке наградили лучших экологов. Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники природоохранных организаций и ведомств региона в свой профессиональный праздник — День эколога, который отмечается в России 5 июня.

Поздравил специалистов с профессиональным праздником министр экологии Челябинской области Игорь Гилев:



«В наше время экология перестает быть просто словами, она становится реальными делами. Наша с вами задача быть детонаторами, координаторами, методистами той работы, в которую включаются сотни, тысячи, миллионы людей», — отметил он.





Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники Минэкологии, представители органов власти, специалисты предприятий и природоохранных организаций, педагоги, экологи-эксперты, аспиранты и студенты.

«Награды сегодня получили более сотни человек, при этом в зале присутствовало более двухсот. Из года в год увеличивается интерес к этому мероприятию, увеличивается количество людей, работающих в сфере экологии. Вклад в экологию — это достаточно большая трудная работа, и это не только вода, воздух, это в целом наука, экопросвещение и многое другое», — считает первый заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.





Он особо отметил вклад в экологию промышленных предприятий региона — речь не только о реализации экологических программ, но и серьезной модернизации производств, позволяющей в разы снизить объем вредных выбросов в атмосферу.

«Я уже 15 лет в профессии, то есть я эколог, можно сказать, до мозга костей. Профессия эколога чрезвычайно разнообразна. Мы сегодня убедились, что экологи могут быть как на промышленном предприятии, заниматься снижением вредных выбросов, улучшением качества сброса сточных вод, подсчетом и анализом количества образующихся отходов. Также эколог может проектировать, эколог может работать на том предприятии, которое утилизирует отходы на очистных сооружениях. Это невероятно разноплановая профессия и включает в себя самые разные отрасли — и экономику, и менеджмент, и юриспруденцию», — поделилась мнением сопредседатель рабочей группы по экологическому просвещению Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Анна Карпелюк.





По ее словам, важно в экологические проекты привлекать молодое поколение Это позволит повысить степень ответственности за поведение в окружающей среде.

«Экосовет при губернаторе Челябинской области большое внимание уделяет проектам, инициированными молодыми людьми. Активно привлекаем молодых ребят к экопросветительской деятельности — к примеру, в качестве волонтеров на уроки по экологическому просвещению в школах и детсадах области», — отметила она.