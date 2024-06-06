В Челябинской области наградили лучших аспирантов вузов

Торжественный прием проводится в регионе во второй раз

В резиденции губернатора Челябинской области состоялся торжественный прием лучших аспирантов вузов «Научный тандем». Торжественный прием проводится во второй раз в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин:

«Челябинская область является одним из ведущих регионов в области подготовки научных кадров. В регионе расположены крупные вузы, научно-исследовательские центры, строится межвузовский кампус мирового уровня, который, я уверен, станет центром притяжения молодых специалистов, драйвером развития науки Южного Урала. И именно вы, молодые ученые, составите кадровую основу будущего кампуса. Подготовка научных кадров в числе безусловных приоритетов в развитии региона».





Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке отметил большой вклад научных руководителей. Он подчеркнул, что благодаря их работе обеспечивается преемственность науки, ее развитие в регионе.

«Важно, чтобы между аспирантами и научными руководителями выстраивалось эффективное взаимодействие, чтобы в условиях доверия и уважения передавались опыт и знания. За эту работу, за вклад в новое поколение исследователей я отдельно благодарю наставников молодых ученых»,— уточнил Виталий Литке.





Награды вручены 15 аспирантам и 16 научным руководителям из ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ им. Г. И. Носова, ЮУГМУ, ЮУрГГПУ, УралГУФК и других вузов региона.

Тематика научных исследований аспирантов в этом году широкая. Так, исследование аспиранта Южно-Уральского госуниверситета Кирилла Гусейнова связано с композитными материалами, которые применяются в гражданской авиации, внедряются в двигатели, чтобы позволяет снизить их массу и расход топлива.





Аспирант Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова Екатерина Лопатина занимается разработкой нового научного подхода для исследования многофазных сталей. Ее научный руководитель доктор технических наук, доцент, профессор Марина Полякова отметила актуальность этой темы:

«Мир не стоит на месте. К материалам предъявляются новые требования к металлам, появляются новые области применения. И это требует разработки новых технологий и новых подходов не только к химическому составу, но и к тем процессам, из которых складывается процесс изготовления холодильников, автомобилей, корпуса космического корабля».