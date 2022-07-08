В Челябинской области наградили инспектора рыбоохраны, спасшего утопающего

Владимир Кулапин спас мужчину в апреле этого года на Аргазинском водохранилище

В апреле этого года старший госинспектор челябинской рыбоохраны Владимир Кулапин спас провалившегося под лед рыбака. Накануне инспектору вручили медаль. Об этом ИА «Первое областное» рассказал начальник челябинской рыбоохраны Владимир Борисов.



Инспектор был в 400 метрах от берега Аргазинского водохранилища, когда заметил, что идущий по льду рыбак неожиданно пропал из вида. Владимир Кулапин, надев сапоги и спасательный жилет, побежал к пострадавшему и вытащил его на твердый лед, после чего отвел в служебный автомобиль, где оказал первую помощь.







На совещании, посвященном сохранению водоемов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, прошедшем в Екатеринбурге, наградили отличившихся сотрудников. Старшему госинспектору Владимиру Кулапину вручили медаль «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России II степени».

