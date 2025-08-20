В Челябинской области еще 210 пар отметили знаком отличия «Семейное счастье». Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера о награждении опубликовали на официальном портале правовых актов.
Сам знак отличия и выплаты поступят супружеским парам до конца августа. Напомним, получить награду могут супруги, которые прожили вместе более 50 лет. После юбилея в течение года они должны обратиться в органы соцзащиты.
Напомним, в начале августа знаком отличия наградили еще 1200 пар.
Автор: Елизавета Михно