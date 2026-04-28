В Челябинской области наградили 47 сотрудников органов местного самоуправления

Почетные грамоты и благодарственные письма вручал замгубернатора региона Роман Воллерт

В Челябинской области состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников органов местного самоуправления. Представители муниципальных образований наградили почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами губернатора Челябинской области. Мероприятие было приурочено ко Дню местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.

Награды вручил заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт.

«Ваша профессия — это настоящее призвание и огромная ответственность. Благодарю всех, кто находится в постоянном диалоге с жителями Челябинской области, за плодотворную работу на местах и неиссякаемую энергию!» — подчеркнул Роман Воллерт.

Награды получили 47 руководителей и рядовых сотрудников органов местного самоуправления городских и муниципальных округов Южного Урала.