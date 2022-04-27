В Челябинской области начнут выдавать сертификаты на реабилитацию детей с инвалидностью

Программу поддержки планируют запустить в 2023 году

В Челябинской области в 2023 году начнут выдавать денежные сертификаты на реабилитацию детей в трудной жизненной ситуации. Об этом рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на пресс-конференции по социальной политике региона.



Поддерживать финансово будут семьи, в которых растут дети с дцп, аутизмом или другими тяжелыми заболеваниями.

«Семья будет получать сертификат на определенную сумму, чтобы получить помощь в государственной или некоммерческой организации. Не у всех родителей есть деньги на реабилитацию и таким образом мы будем им помогать»,— комментирует вице-губернатор.

Также Ирина Гехт отметила, что сейчас в регионе разработаны меры поддержки для каждой категории детей в трудной жизненной ситуации.