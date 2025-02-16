В Челябинской области начнет холодать с 17 февраля

Сильный ветер сохранится

Понедельник, 17 февраля, в Челябинской области начнется с теплой погоды, снега и сильного ветра. Однако в течение дня влияние циклона ослабнет, температура начнет понижаться, а ветер стихать, сообщают синоптики.

В Челябинске ночью возможен небольшой снег. Градусники покажут около −7°C. Утром и днем будет около −4°C, к вечеру температура снизится. В дневные часы снега не ожидается. Ветер юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду.

По области ночью местами пройдет умеренный снег, возможны метели. Температура воздуха составит −6...−11°C, при прояснении может похолодать до −16°C. Днем местами осадки сохранятся, в целом будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от −3 до −11°C. Ветер юго-западный, 7—12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.