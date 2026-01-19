В Челябинской области начнет холодать 20 января

Местами температура снизится до −19 градусов

Уже во вторник, 20 января, в Челябинской области температура воздуха местами начнет опускаться под влиянием антициклона из Сибири. В горах, например, похолодает до −19 градусов. При этом еще сохранится влияние циклона, из-за чего местами будет снежно, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до минус 16—18°C. Днем столбики термометров поднимутся до минус 12—14°C. Пройдет небольшой снег. Ветер сохранится слабым.

В Челябинской области этой ночью похолодает до минус 15—20°C, при прояснении местами температура упадет до −24°C. Днем на большей части территории будет минус 10—15°C, в горах и низинах — около −19°C. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северного направления, от 2 до 7 метров в секунду.

Местами на дорогах сохраняется гололед.